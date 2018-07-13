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YouTube’dan kopya videolara karşı önlem

YouTube, içerik oluşturucuların telif haklarının ihlallerini tespit etmelerini ve bildirmelerini sağlamak için “Copyright Match” aracını geliştirdi.

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YouTubedan kopya videolara karşı önlem

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu Youtube, artık bir video yüklendiği zaman, içeriğin zaten mevcut olup olmadığını veya sitede bulunan diğer videolara benzeyip benzemediği tarayıp kontrol edecek.

Bildirim gönderecek

Eğer içerik oluşturucularının videolarının kopyaları YouTube’da yayınlanıyorsa aracı kullanan içerik oluşturuculara bildirim gönderilecek. Bu bildirimin ardından eğer içerik oluşturucu kopya olduğunu doğrularsa o zaman YouTube harekete geçecek.

YouTube'un yeni “Copyright Match” aracı, 100 binden fazla abonesi olan içerik oluşturuculara sunulacak. Araç, kanalların performansına göre kullanıma sunacak.

Kaynak : socialmediatoday

Etiketler: youtube
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