YouTube kanallarından para kazanmak için 3 yenilik

Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube’da, Kaliforniya’daki VidCon konferansında duyurulan yeni özellikler ile video oluşturucular takipçilerine daha kolay yoldan ulaşabilecek.

100 binden fazla abonesi olan paralı sisteme geçebilecek

YouTube, ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlattığı uygulama ile 100 binden fazla abonesi bulunan kanalların paralı sisteme geçebilmesinin önünü açtı. Kanalı takip etmek isteyenler, ayda 4,99 dolar ödeyerek abonelik sistemini başlatabilecek.

İçerik oluşturucuların 100 bin aboneye veya daha fazlasına sahip olması, 18 yaşından büyük olması ve YouTube İş Ortağı Programı'na üye olması gerekiyor.

Ürün Satışı

Üyeliklere ek olarak, içerik oluşturucular da kendi ürünlerini doğrudan hayranlarına satabilecek. Videonun hemen altındaki bir bölümde, 10 binden fazla abonesi olan içerik oluşturucular, tişörtler, şapkalar, telefon kılıfları veya kanallarının anlamını taşıyan 20’den fazla farklı ürün seçeneği sunabilecek.

Canlı videolar

Canlı video ile gelen gelir oluşturma olanaklarından yararlanmak isteyen YouTuber’lar, bunu sadece canlı olarak değil, zamanlayarak da gerçekleştirebilecek.

Kullanıcılar, bir videonun yayınlanmasından önce tanıtabilecekleri bir açılış sayfası oluşturan “Prömiyerler” adlı yeni bir YouTube özelliğini kullanabilecek. Bu sayfada, canlı videolarda olduğu gibi bir sohbet özelliği de bulunuyor. Bu da içerik oluşturucuların “Super Chat” kullanabileceği ve canlı yayın yapmasalar bile üyelik avantajlarından yararlanabileceği anlamına geliyor.

İçerik oluşturucular, önceden kaydedilmiş içerikle ilgili olarak hayranlarıyla etkileşim kurmak için sohbete katılabilecek. Prömiyer tamamlandığında ise video sitede normal bir video olarak yayınlanacak.

Kaynak: Techcrunch