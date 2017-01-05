  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

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Yerli yazılım sektörüne müjde

Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılacak.

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Yerli yazılım sektörüne müjde

Yüksek Planlama Kurulu, 2017-2019 dönemini kapsayan Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı'nı kabul etti.

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan planla, yazılım pazarını büyütmek, ihracatı ve sektörün istihdamını artırmak için yazılım ve bilgi teknolojileri alanlarında uluslararası standartlarda ürünler ve hizmetler üreten, sektörde söz sahibi ülke konumuna gelmek amaçlanıyor.

Bilişim firmalarını yetkilendirme sistemi kurulacak

Bu kapsamda, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinde yer alan Siber Güvenlik Enstitüsü, "Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Enstitüsü" adı altında yeniden yapılandırılacak. Bilişim firmaları belgelendirme/yetkilendirme sistemi kurulacak.

Yerli yazılım firmalarına kamuda avantaj

Yerli yazılım firmalarına kamu alımlarında fiyat avantajı sağlayacak şekilde Kamu İhale Kanunu'nda düzenleme yapılacak. Bilgisayar bilimleri ve programlama kültürünün erken yaşlarda edinilmesine yönelik müfredat çalışmaları gerçekleştirilecek.

Genç iş gücüne eğitimler verilecek

İstihdama katılmayan genç iş gücüne bilgisayar ve yazılım yetkinlikleri kazandıracak eğitimler verilerek istihdam artırılacak. Ulusal düzeyde yıllık yazılım geliştirme yarışmaları düzenlenecek.

Plan kapsamındaki stratejik hedefler, "ulusal bilinci artırmak ve altyapıyı güçlendirmek, hukuki ve idari düzenlemeleri yapmak, nitelikli insan kaynağı geliştirmek, uluslararası rekabet gücünü artırmak" şeklinde sıralandı.

Etiketler: Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı, kamu ihale kanunu, yerli yazılım
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