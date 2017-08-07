  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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WhatsApp'ta onaylı profiller devri!

WhatsApp'a çok yakında onaylı profiller özelliği gelecek. Peki, bu özelliği kimler kullanabilecek?

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WhatsAppta onaylı profiller devri!

WhatsApp, geçtiğimiz yıllarda işletmeler için bir girişiminin olacağını bu yüzden standart kullanıcılar için tamamen ücretsiz olduğunu dile getirmişti. Ancak bu açıklamanın ardından WhatsApp'ın işletmeler arası mesajlaşmada kullanılacak özelliğinden uzun süre haber alınamamıştı.

Öte yandan WhatsApp'ın Windows Phone platformundaki Beta sürümünde ilginç bir şey keşfedildi. WhatsApp, işletmeler için çalışmalarına onaylı profiller ile başladı. WhatsApp kullanıcıları, işletmeler ile iletişime geçmek istediklerine direkt şirketin onaylı WhatsApp profiline mesaj gönderebilecek.

Kimler kullabilecek?

Küçük ve orta büyüklülü işletmeler için gelecek olan bu özellik, iOS, Android ve Windows Phone platformlarında gelecek yıl kullanılabilecek. 

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