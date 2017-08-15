Uzay araştırmalarında yeni bir çağ

SpaceX (SPEYS EKS), Falcon (FALKON) roketiyle Uzay İstasyonu’na 13’ünce kargosunu gönderdi. Bu kargonun öncekilerden önemli bir farkı ise içinde bulundurduğu bilgisayar.

NASA bu bilgisayarı uzun görevler sonucu elde ettiği derin uzay verilerini işlemek için kullanacak ve uzay ortamının bilgisayar üzerindeki etkileri gözlemlenecek.

Süper bilgisayar deneysel bir çalışma çünkü uzayda tam olarak nasıl çalışacağı bilinmiyor.

Normal koşullarda, uzayda kullanılan bilgisayarlar bir çok etkiden dolayı kısa süre içinde zarar görüyor ve yenilenmesi gerekiyor.

Bu yeni bilgisayar uzay ortamına dayanabilmesi için özel olarak geliştirildi.

Bir yıl uzayda kalması planlanan olan bilgisayarın kesintisiz ve yüksek performansta çalışması, Mars gibi gelecek uzay araştırmaları için hayati önem taşıyor.