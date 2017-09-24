Üniversiteli gençten "arı takip sistemi"

Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Ahmet Faruk Ulus, arıcılık yapan babasından esinlenerek, "Arı kovanlarındaki bal miktarı ve hareketliliğini takip ve haber sistemi"ni geliştirmek için geçen yıl çalışmalara başladı.

Bölüm Başkanı ve Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Evren Çağlarer'in desteği ile bir yıl içerisinde çalışmaları tamamlanan proje, test aşamalarından geçirilerek başarılı sonuçlar verdi.

Bu sistemi hayata geçirebilmek için daha önce eğitim gördüğü üniversiteden ayrılarak Kırklareli Üniversitesi'ne geldiğini belirten Ulus, sistem ile arıcılığın bir adım daha ileriye gidebileceğini anlattı.

Ulus, düşük maliyetle her arıcının sistemi elde edebileceğini bunu geliştirmek ve piyasaya sunabilmek içinde çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

Babasının arıcı olduğunu dile getiren Ulus, "Babam uzun yıllardır arıcılık yapıyor. Babamın arılarını baktığı yer biraz uzak olduğundan, kovanları uzaktan takip edebilmesi için sürekli bir şeyler düşünüyordum. Daha sonra arı kovanlarındaki bal miktarı ve hareketliliğini takip ve haber sistemini geliştirdim. Önceden Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim görürken, üniversiteden ayrılarak Kırklareli Üniversitesine gelmeye karar verdim. Burada da hocalarıma böyle bir proje yapmayı istediğimi anlattığımda bana ciddi anlamda yardımcı oldular." şeklinde konuştu.

"Güneş enerjisi ile çalışıyor"

Kovan içerisine basınç, ışık, sıcaklık, nem sensörü yerleştirerek kovandaki hareketliliği takip ettiklerini dile getiren Ulus, bu sistem ile kovanların sık sık açılmadan arıların rahatsız edilmeyeceğini ifade etti.

Arıların bu sistem ile bal verimlerinde de artış gözlemlediklerini aktaran Ulus, şöyle devam etti:

"Yazılım sayesinde kovandaki hareketlilik ile ilgili cep telefonu veya bilgisayarınıza bilgiler geliyor. Bal verimini veya arıların durumunu görmek için kovanı açmanıza gerek yok. Kovanda herhangi gibi bir olumsuzlukta da sistem size mesaj atarak uyarıda bulunuyor. Örneğin kovanda arı hareketliliği yok ise sistem size bunu bildirecek. Eğer kovanda bal miktarı çok fazla ise sistem size bilgi verecek siz de kovana giderek müdahalede bulunacaksınız. Böylelikle bal verimi artacak ana arılarımız çoğalacak."

Sistem güneş enerjisi ile çalışacağını da işaret eden Ulus, arı kovanı üzerine güneş paneli konulacağını kaydetti.

Ulus, kovan takip sistemi için patent başvurusu yapmayı düşündüğünü kaydetti.

"Arı ölümleri azalacak, bal verimi yükselecek"

Yrd. Doç. Dr. Çağlarer ise sistem ile arı ölümlerinin azalarak, bal veriminin yükseleceğini söyledi.

Arıcıların kovan içerisinde ölen arılarını hemen göremediklerini anlatan Çağlarer, bu sistem ile arıcıların kovandaki olumsuzluğu hemen anlayarak gerekli önlemleri alacağına ve ölümlerinde önüne geçileceğine dikkat çekti.

Sistem ile kovan içerisindeki bal dolan peteklerinde zamanında kovandan alacağını dile getiren Çağlarer, sistemin arıcılara büyük katkılar sunacağını aktardı..

Çağlarer, sistemin özellikle gezgin arıcılar tarafından tercih edilebileceğini dile getirdi.