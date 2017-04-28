Türk mühendisten hırsıza ve kaybolmaya karşı müthiş çözüm

Türk mühendis ve iş adamı Volkan Yılmazer, cep telefonları dışındaki elektronik malzemenin uçak kabininde taşınmasını yasaklama yönündeki kararın ardından valizlere konulan değerli eşyanın kaybolma ve çalınma riskine karşı akıllı kılıf sistemi üretti.

"Mybag" adı verilen Türk patentli kılıf sistemleri, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Ali Sürmen Toplantı Salonu'nda tanıtıldı.

Burada konuşan Yılmazer, yaptığı seyahatlerde kaybolan veya çalınan valizlerle ilgili alınabilecek önlemleri uzun süredir düşündüğünü söyledi.

Yılmazer, bir araştırmaya göre geçen sene dünyada 25 milyon valizin havalimanlarından kaybolduğunu, bunun sebeplerinden birinin de valizlerin üzerine konan etiketlerin kopması veya yırtılması olduğunu belirtti.

Kaybolan valizi bulan bir kişinin genellikle bunu sahibine vermek istediğini dile getiren Yılmazer, "Vermenin kolay bir yolu yoksa, sahibine zaten ulaşamayacaksa, bundan sonra birçok insan 'Madem sahibine veremeyeceğim, bu benim olsun.' der. Ondan yararlanmaya başlar. Fakat valizin üzerinde iletişim bilgileri varsa ve çok kolay bir yöntem olarak size sunulmuşsa, insanların yüzde 99'u bu zahmete girmeyi kabul eder." diye konuştu.

Volkan Yılmazer, Türkiye'nin son yıllarda havalimanı güvenliğinde çok büyük adımlar attığını, yolcuların eşyasının en az kaybolduğu ülkeler arasında yer aldığını kaydetti.

Dünyada her bin valizden birinin içinden hırsızlık yapıldığına dikkati çeken Yılmazer, valizlerin içinden eşyanın çalındığının havalimanında anlaşılamadığını bildirdi.

Hırsızlığın genelde evde fark edildiğini vurgulayan Yılmazer, "Biz açamayız ama bir valizi açmak bir tek tükenmez kaleme bakar. Tek bir tükenmez kalemle valizi açabilirsiniz, fermuarını patlatırsınız." diye konuştu.

"Etiketimizde 'Bulana ödül veririz' yazıyor"

Yılmazer, iki yılda geliştirdikleri "Mybag" sistemiyle valizlerdeki eşyanın kaybolmasının önüne geçtiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ürettiğimiz bütün valiz kılıflarının üzerinde basılı bir etiket var. Bu etiketin üzerinde bir kod numarası yer alıyor. O kod numarası valiz kılıfına özel. Siz valiz kılıfı aldığınızda bu kod numarasını kendi adınıza kaydediyorsunuz. Orada size iletişim detayları soruluyor. Adınız ve soyadınızla iki telefonunuz istenebilir. Çünkü bazen bir telefonla ulaşamıyorlar size. E-mail adresinizle kendinizi kaydediyorsunuz. Valizinizin kaybolması halinde, etikette Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça yazılar var. 'Kayboldum, sahibine ulaşmak için aşağıdaki kodu yazın, 0800 ile başlayan numaraya mesaj atın ya da mybag.com.tr adresine girin. Valizi bulan kişiye size ulaşabilecekleri kolay bir yöntem sunuyoruz. Hiçbir zahmete girmesine gerek yok. Tek bir kısa mesaj atarak sizinle iletişime girebiliyor. Etiketimizde 'Bulana ödül veririz.' yazıyor. Bu mesajın fonksiyonu şudur: Kötü niyetli insanları dünyanın birçok yerinde görüyoruz. Bu ödülü çok merak ediyorlar. Normalde bizim merak edeceğimizden çok fazla merak ediyorlar. Bunu maddi olarak değer gören insanlar için bu ödül çok önemli bir şey olabiliyor. 'Bu ödül nedir?' diye düşünmeye başlıyorlar. Kurumsal olarak buraya yazılmış. Merak uyandırıyor ve adamın içini kemiriyor. Belki ödülün daha fazla olacağını düşünüyor. Bu ödülün ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Bunun için ya arayabilirler ya da kısa mesaj atabilirler. Bunu yapmıyorlar çünkü kim olduklarının bilinmesini istemiyorlar. Onlar web sayfamıza giriyorlar. Orada 'Valiz buldum.' bölümü var. Oradaki sayfamız, insanları bu kodu girmeye yönlendiriyor. O kodu girip bastıkları anda, biz o kodu sorgulayan bilgisayarın IP adresini, koordinatlarını, cep telefonlarından giriyorsa GPS koordinatlarını ve alabileceğimiz tüm kimlik bilgilerini alıyoruz. Size anında bildiriyoruz."

Yılmazer, valizlerin üstündeki sarı etiketin özel bir tasarımı olduğunu, valizler bir kez açılsa bile hemen iz bıraktığını, böylece hırsızlık ve diğer durumlarda anında fark edildiğini sözlerine ekledi.