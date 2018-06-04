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SpaceX uzaya telekom uydusu gönderdi

Uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX, Falcon 9 roketiyle California'dan uzaya SES-12 adlı telekom uydusu fırlattı.

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SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle Florida'daki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatılan telekom uydusu; telefon şirketlerine, mobil şebeke operatörlerine ve internet servislerine daha güvenilir ve daha hızlı geniş bant hizmeti sunacak.

Airbus Savunma ve Uzay şirketi tarafından üretilen SES-12'nin, bu alandaki en büyük ve güçlü uydu olduğu belirtildi. Uydunun Asya Pasifik ve Ortadoğu bölgesi için hizmet vereceği kaydedildi.

Uydunun 22 yıl yörüngede kalacak kadar yakıta sahip olduğu ifade edildi.

SpaceX, mayıs ayının sonunda da Falcon 9 roketiyle California'dan 5 haberleşme uydusu ve 2 ABD-Almanya bilimsel araştırma uydusu fırlatmıştı.

Kaynak: AP

Etiketler: telekom uydusu, SpaceX, roket, füze, falcon9
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