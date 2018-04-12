Ortaokul öğrencisi insansız tank tasarladı

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizesinde Sivas Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde "Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı" düzenlendi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK'a müracaatı yapılan 83 projenin yer aldığı fuarın açılışını Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve diğer ilgililer yaptı.

"İnsansız tank"

BİLSEM'de eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Ahmet Fatih Aytak'ın "Altay" tankından esinlenerek tasarladığı insansız gözlem tankı fuarda ilgi gördü.

Tankı tasarlayan ve yaklaşık 1300 liraya mal eden Aytak, tankı uzaktan kumanda sistemiyle kontrol edebiliyor.

Tankın üzerinde bulunan kamera sistemiyle ana kumanda merkezine canlı 3D görüntü aktarımı sağlanıyor. Aytak, güvenlik güçlerinin herhangi bir saldırıya maruz kalmadan uzaktan alan taraması yapabilmesini hedeflediğini söyledi.

"Amacım güvenlik güçlerimizin görev alanındayken veya karakoldayken can tehlikesi olmadan görev alanını daha iyi taraması ve daha başarılı olması. Bu sayede can tehlikesi yaşanmadan alan taranarak görevde başarı sağlanabilir."

Eli sıcak tutan krem, şarj etme özelliği olan sırt çantası

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy proje geliştiren öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Vali Gül ve beraberindekiler, güneş paneli yerleştirilen ve şarj etme özelliği olan sırt çantası, eli sıcak tutan krem gibi çeşitli projelerin sergilendiği stantları gezdi.

Kaynak: AA