Öğrenciler okulun bahçesini "güneş"le aydınlatıyor

Okulun 11. sınıf elektrik elektronik teknolojileri bölümü öğrencileri, okul bahçesine kurdukları güneş enerjisi paneli sistemiyle ayda 60 kilovat elektrik üreterek bahçe aydınlatmasını sağladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak hem okul ekonomisine katkıda bulunan hem de kendilerini yeni teknolojilere hazırlayan öğrenciler, okulun elektrik ihtiyacının tamamını üretmeyi hedefliyor.

Okulun müdürü Hilmi Akgün, öğrencilerin gelişimi için çeşitli projeler hazırladıklarını söyledi.

"Asıl hedefimiz elektrik maliyetini sıfıra indirmek"

Projede elektrik elektronik bölümü öğrencilerinin güneş enerjisinden elektrik enerjisi ürettiklerini belirten Akgün, şöyle konuştu:

"Bu projeyi eğitim amaçlı hazırladık. Aynı zamanda okulun elektrik üretimine katkıda bulunuyoruz. Enerji Bakanlığımız yenilenebilir enerji kaynaklarının üzerinde fazlaca duruyor. Bunlar güneş ve rüzgar enerji kaynakları. Biz burada güneş enerjisini kullandık. Bu projemizi başarıyla tamamladık. Okulumuzun bahçesini aydınlatıyoruz. Asıl hedefimiz ise okulun bütün elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden elde etmek ve elektrik maliyetini sıfıra indirmektir. Okulun çatılarına panelleri koyarak elektrik elde etmek istiyoruz. Mevcut projemiz kendisini 6 ayda amorti edecek."

"Maliyeti 6 ayda karşılayacağız"

Elektrik elektronik öğretmeni Lokman Çetinkaya ise kurdukları sistemle ayda 60 kilovat elektrik üreterek, okulun bahçesini aydınlattıklarını ifade etti.

Güneşin olduğu zamanlarda 10 ila 12 saat arasında panellerle elektriği ürettiklerini anlatan Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Özellikle çağımızın ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarını öğrencilerimize öğretiyoruz. Öğrencilerimiz çok zeki ve çalışkan, verdiğimiz bütün bilgileri projede uygulayarak okulun çevre aydınlatmasını sağladı. Sistemimizde, panellere gelen güneş enerjisi invertere elektrik enerjisi gönderiyor. Burada üretilen elektriği 220 volt alternatif akıma çevirerek akülerde depoluyoruz. Buradaki depoladığımız elektriği de günün değişik saatlerinde kullanabiliyoruz. Projenin maliyeti 4 bin lirayı buldu. Bu maliyeti 6 ayda karşılayacağız. Projeyle öğrencilerimize teorinin yanında uygulamalı eğitim veriyoruz."

11. sınıf öğrencisi Enes Doğukan Doğu da uygulamalı derste böyle bir enerji paneliyle, elektrik üretmeye karar verdiklerini vurguladı.

Hem okulun elektrik ihtiyacını karşılamak hem de okula maddi anlamda destek olmak istediklerini anlatan Doğu, "Bu fikri öğretmenlerimize sunduk. Onlarda olumlu karşıladı ve projeye başladık. Enerjiyi üretmek için malzemeleri aldıktan sonra projemize başladık. Gerekli teknik bağlantı ve ayarlamaları yaptıktan sonra güneş enerjisi ile bahçedeki aydınlatma direklerine elektrik vermeyi başardık. Ayda 60 kilovat saat elektrik üreterek okulumuza destek sağlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA