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NASA'nın yeni misyonu Güneş Sistemi'nin ufuklarını araştıracak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, 2024 yılında uzaya yollamayı planladığı yeni keşif uydusunu kamuoyuna duyurdu.

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NASAnın yeni misyonu Güneş Sisteminin ufuklarını araştıracak

Yıldızlararası Haritalandırma ve İvmelenme Keşif Uydusu (IMAP), Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) yeni keşif misyonları arasına girdi. 

IMAP, Güneş Sistemi'nin başka sistemlerle alışverişini sağlayan manyetik bir balon olan heliosfer tabakasında incelemeler yapacak. Güneş rüzgarları denilen, Güneş'ten koparak uzaklaşan maddecik dalgalarının hakim olduğu heliosfer tabakasında, diğer yıldız sistemlerinden kopan materyaller çarpışıyor. Bu çarpışma, zararlı kozmik radyasyonun Güneş Sistemi'ne nüfuz etmesini engelliyor. IMAP'ın, bu çarpışan materyallerden örnekler toplayıp incelemesi planlanıyor.

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Dennis Andrucyk, yeni uzay misyonu hakkında, "Güneş, işte bu sınır bölgesinde bizi korumak için iş görüyor. IMAP'ın araştırması bu 'kozmik filtrenin' nasıl çalıştığını daha iyi kavrayabilmemizi sağlayacak" dedi. 

Andrucyk, IMAP'ın bulgularının, Güneş Sistemi ötesine insanlı araçlar göndermek için de kritik bilgiler sağlayacağını vurguladı.

Yeni keşif uydusunun, 2024 yılında uzaya fırlatılması bekleniyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: uzay, NASA, güneş
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