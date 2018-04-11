  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » NASA'dan çarpışma testi

NASA'dan çarpışma testi

NASA, olası bir kaza halinde hasarı en aza indirmek için gerçekleştirdiği çarpışma testlerinin görüntülerini paylaştı.

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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Langley Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirdiği çarpışma testini yayınladı. 

Özel olarak üretilen kaza testi mankenlerine senaryo gereği uçuş giysisi ya da uzay kostümü giydirilerek, hem uçak kemerlerine hem de uzay koltuklarına bağlandı ve uçak düşürüldü.

NASA, mankenlerin üzerindeki sensörleri inceleyerek kazanın verdiği hasarı tespit etti.

Testlerinde sadece uçak değil, uzay kapsülü de kullanıldı. Yapay bir havuz kullanılarak uzay kapsülünün okyanusa iniş yapması halinde nelerle karşılaşılabileceği de test edildi.

NASA’nın çalışmaları kaza anında oluşan hasarın tespitini ve bunların önlenmesine yardımcı oluyor. Böylece, testler sayesinde yolcu uçaklarında da standartlar yükseltiliyor. 

Kaynak: TRT Haber

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