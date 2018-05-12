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NASA, Mars'a helikopter yollayacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Mars'a mini bir helikopter fırlatacaklarını açıkladı.

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2020'nin Haziran ayında Mars yolculuğuna başlayacak olan 1.8 kilo ağırlığındaki "Mars Helikopteri", Mars'ın eski yaşam belirtilerini, yaşanılabilirliğini ve üzerindeki potansiyel tehlikeleri araştıracak. 

Mars'ta bir ilk

NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "NASA'da ilklerin gurur verici bir geçmişi var. Başka bir gezegenin gökyüzünde uçan bir helikopter fikri heyecan verici. Daha önce hiç kimse Mars'ta bir helikopter uçurmadı" dedi.

Temelleri 2013'te atıldı

Girişim, NASA'nın Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir teknoloji geliştirme projesi olarak Ağustos 2013'te başladı.

Mars'ın ince atmosferinde uçacak olan helikopter, çok hafif, ancak olabildiğince güçlü şekilde tasarlandı. Helikopteri şarj etmek için güneş pilleri kullanıldı ve soğuk Mars geceleri için araca ısıtma mekanizması eklendi.

Helikopterin başarılı olması durumunda Mars'ın ulaşılamayan yerlerine ulaşılabileceği ve Kızıl Gezegen hakkında farklı ve daha detaylı bilgiler elde edilebileceği açıklandı.

Kaynak: AFP

Etiketler: NASA, mars, helikopter
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