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NASA, dünyaya en uzak noktayı fotoğrafladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı paylaştı.

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NASA, dünyaya en uzak noktayı fotoğrafladı

NASA’ya ait olan New Horizons uzay aracı, 6.06 milyar kilometre uzaklıktaki Kuiper Kuşağı’nın fotoğrafını çekerek, şu ana kadar en uzaktan çekilen fotoğrafı ortaya çıkardı.

New Horizons güneş sistemimizden dış gezegenlere ulaşabilen beşinci uzay aracıyken, NASA tarafından paylaşılan fotoğraf aynı zamanda Kuiper Kuşağı’ndaki nesnelerin "en belirgin görüntüsü" olarak adlandırıldı.

NASA, görüntünün paylaşılmasının ardından fotoğrafı çeken New Horizons uzay aracının, Kuiper Kuşağı’ndaki çalışmalarına devam edeceğini ve nesnelerin şekilleri, yüzeyleri hakkında daha fazla bilgi toplayacağını duyurdu.

Kaynak: DHA

Etiketler: new horizons, NASA, kuiper kuşağı, abd
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