Mini uydu, Rus Soyuz roketinin uzaya fırlatılışını görüntüledi

ABD'li özel şirkete ait mini uydu, Rus Soyuz roketini dünyadan fırlatılış anında görüntülemeyi başardı.

"The Verge" internet sitesinde yer alan habere göre, San Francisco merkezli uydu üreticisi Planet firmasının geçen hafta uzaya gönderdiği Dove (Martı) uydusu, yörüngeye hareketi sırasında bir Rus Soyuz roketinin fırlatılış anını kamerasıyla yakalamayı başardı.

Ayakkabı kutusu büyüklüğündeki uydu, saniyede bir fotoğraf çekerek Kazakistan'daki Baykonur Hava Üssü'nden fırlatılan roketin kalkışından itibaren atmosferde kat ettiği iki buçuk dakikayı kayda aldı.

Planet şirketinden yapılan açıklamada, mini uydunun fırlatılışının Soyuz'un kalkışıyla çakışacağından 5 saat önce haberdar olduklarını, ardından roketin fırlatılışını kayda alabilmek için uyduyu Kazakistan’daki fırlatma üssüne doğru manevra yaptırdıkları belirtildi.

Mini uydu saatte yaklaşık 24 bin kilometre hızla yol alarak roketi görüntüleyebileceği konuma ulaştı ve kısa bir video oluşturmaya yetecek kadar fotoğraf çekti. Uydunun çektiği seri fotoğraflardan oluşan video şirketin internet sitesinde yayımlandı.

Soyuz roketinin 1'i orman yangınlarını izlemek için kulanılacak olan toplam 73 uyduyu dünya yörüngesine taşıdığı bildirildi.