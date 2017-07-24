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Microsoft Paint tarih oluyor

İlk sürümü 1985'te kullanıma sunulan Microsoft Paint'in, Windows 10'a sonbaharda yapılacak güncellemede kaldırılması planlanıyor.

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Microsoft Paint tarih oluyor

Teknoloji ve yazılım şirketi Microsoft, yeni Windows 10 güncellemesinde 32 yıllık çizim ve grafik programı Paint'i kaldırmayı planlıyor.

Microsoft, internet sitesinde yer alan açıklamada, Windows 10'a sonbaharda yapılacak güncellemeyle ilgili listeyi yayımladı. Listede, yeni güncellemede kaldırılacak ya da kaldırılması planlanan programlar arasında Outlook Express ve Paint programları da yer aldı.

Elektronik posta programı Outlook Express kaldırılan programlar listesinde, Paint de modası geçmiş kaldırılması planlanan programlar arasında yer buldu.

Microsoft Paint programının ilk sürümü 1985'in Kasım ayında Windows 1.0 işletim sistemiyle kullanıma sunulmuştu. Program, 1998 yılında yayımlanan Windows 98'e kadar JPEG formatında görsel kaydedemiyordu.

Etiketler: microsoft, paint
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