Mars'ın geçmişi NASA'yı bile merak içinde bıraktı

Bilim dünyası Mars'ın uzak geçmişte su ile kaplı olduğunu kabul ediyor. Ancak NASA'nın Curiosity keşif robotunun topladığı yeni veriler, Mars'ta akarsuların olduğu tahmin edilen çağlarda gezegenin suyu sıvı halde tutmak için çok soğuk olduğunu gösteriyor.

Curiosity'nin bulduğu tortul taşlar Mars'ın Gale krateri içindeki bir akarsu ile 3.5 milyar yıl önce taşındığı keşfedildi, ancak tam bu zamanlarda Güneş'in daha genç ve daha az parlak olduğu düşünülüyor. 3.5 milyar yıl önce Güneş günümüze kıyasla sadece %70 parlaklıktaydı. Ayrıca Mars'ın atmosferi de sera etkisi yaratabilecek kadar karbon dioksite sahip değildi, yani gezegen 3.5 milyar yıl önce suyu sıvı halde tutabilmek için çok soğuktu. Ancak yine de Curiosity'nin bulguları sıvı halindeki suyun Mars yüzeyinde özgürce aktığını gösteriyor.

Bu paradoks yakın zamanda çözülecek gibi görünmüyor, ancak Curiosity'nin görevi de henüz bitmiş değil. Veri toplamaya devam eden meraklı robot, her gün Mars'ın sırlarını çözmeye bir adım daha yaklaşıyor.