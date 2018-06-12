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Instagram'da uzun video dönemi 20 Haziran'dan sonra başlıyor

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, planladığı yeni özelliğiyle kullanıcıların uzun videolar yayınlamasına imkan tanıyacak.

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Instagramda uzun video dönemi 20 Hazirandan sonra başlıyor

Techcrunch'ın haberine göre, sosyal medya sitesi Facebook'un sahibi olduğu fotoğraf ve video paylaşım uygulaması Instagram, kullanıcıların uzun videolar yayınlamasına imkan tanıyacak yeni özelliği 20 Haziran’da yapacakları duyuruyla kamuoyuyla paylaşacak.

Videoların uzunluğunun yanında Instagram’ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını duyurması da bekleniyor.

Videolara link verilebilecek

Instagram, içerik oluşturucuların mevcut 60 saniyelik sınırdan daha uzun olan 4K, tam ekran, dikey olarak yönlendirilmiş videolar yüklemesine izin verecek.

Instagram ayrıca kullanıcıların diğer sosyal ortamlara, e-ticaret mağazalarına veya web sitelerine trafik çekebilmeleri için videoda kaydırarak ziyaret edebilecekleri bir bağlantı eklemelerine de izin verecek.

Gelir elde edilebilecek

Instagram, içerik oluşturucuların uzun videolarından para kazanmasına izin vermeyi planlıyor. Bu, reklamverenlerin potansiyel olarak gelir payı kazanmasıyla reklam öncesi veya reklam arası reklamlar biçiminde olabilir.

Kaynak: Techcrunch

Etiketler: video, Instagram
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