İnsansı robot "Yiğido" nişan alıp atış yapabiliyor

Danışman öğretmen Doğan Erol ile röportaj Sivas Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri tarafından tasarlanan ve "Yiğido" adı verilen insansı robotun, alınan komutu yerine getirebilme, nişan alıp ateş etme, 6 kilometre alanda canlı görüntü aktarımı yapabilme ve konuşma gibi özellikleri sayesinde güvenlik güçlerine yardımcı olması hedefleniyor.

Yaklaşık 6 ayda tamamlanan ve 7 bin liraya mal olan robotun plastik tüm aksamları, BİLSEM öğrencilerinin kendi yaptığı 3D yazıcıda tasarlanıp çizildi ve çıktı alındı.

Robotun tüm aksamlarını 6 ayda birleştiren öğrenciler, daha sonra mekanik özellikleri üzerinde çalıştı. Konuşabilen, sorulara yanıt verebilen, 6 kilometrelik menziliyle görüntü aktarımı sağlayan robot, aynı zamanda nişan alıp ateş de etme gibi özelliği de sahip.

Eli silah tutabilen ve "Yiğido" adı verilen insansı robotun, güvenlik güçlerinin can güvenliğin tehlikede olduğu yerlere giderek, gerek canlı bomba imhasında gerekse de nişan alıp suçluya ateş etme konusunda onlara yardımcı olması hedefleniyor.

Öğrencilerden Furkan Atıcı yaptığı açıklamada, insansı robot yapmaya arkadaşı ve öğretmenleriyle karar verdiklerini ve hemen tasarlama aşamasına geçtiklerini söyledi.

İlk olarak çizimleri yaptıklarını ve kendi üretimleri olan 3D yazıcıdan çıktılar aldıklarını anlatan Atıcı, "Çıktı almamız 3 ay sürdü. Daha sonra motorları ve diğer elektronik aksamları sipariş verdik, robotu birleştirmeye başladık." dedi.

Atıcı, insansı robotun özellikleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Robotumuz anlık görüntü aktarımı sayesinde 6 kilometreye kadar ulaşan menzille istediğimiz yerden görüntü almamızı sağlıyor. Kolları hareket ettirebiliyor. Bir insanın yapabildiği her hareketi yapabiliyor. Yiğido'yu polis robotu olarak düşündük. Onlara yardımcı olabileceğini düşündük. İleride de kara listedeki suçluları robotumuza tanımlayacağız. Daha sonra görüntü işleme sayesinde robotumuzdan GPS ile yer bildirimi yapabileceğiz." diye konuştu.

"26 ayrı eklemi var"

Danışman öğretmen Doğan Erol da robotu "robopolis" diye tanımladıklarını, İstanbul'daki bir patlamada polislerin şehit olmasının ardından bu fikrin ortaya çıktığını belirtti.

Güvenlik güçlerine yardımcı olmak için insansı robotu tasarladıklarını dile getiren Erol, şunları kaydetti:

"Örneğin canlı bomba olduğu zaman robotumuz gidip canlı bombayı da imha edebilir. Can kaybı olmadan robotumuzu tehlikeli yerlere yollayabileceğiz. Ayrıca robotumuzda görüntü aktarımı var, nişan alıp ateş edebiliyor. 26 ayrı eklemi var, sağa ve sola eğilebiliyor, bütün parmaklarını hareket ettirebiliyor. Verilen komutları anlayabiliyor ve cevap verebiliyor. İnsan yapısı gereği çabuk yorulabiliyor, bu robot yorulmayacak, 24 saat boyunca çalışabilecek ve güvenlik güçlerine yardımcı olabilecek. Sivas'ın simgesi olduğu için Yiğido ismini koyduk. Yiğido, Türkiye'deki okullarda yapılan ilk insansı robot."

Erol, ilerleyen dönemlerde robota ayak da yapacaklarını ve yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA