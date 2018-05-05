"GyroTürk" hava aracı seri üretime başlıyor

Mersin Üniversitesi Elektronik Haberleşme Bölümü mezunu Burcu ve Cem Aydemir çifti, bilgisayar, otomasyon ve güvenlik sistemleri üzerine faaliyet gösterirken, sosyal paylaşım sitesinden izledikleri videodan etkilenerek 2009'da hava aracı üretmek için kolları sıvadı.

Yaklaşık 9 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucu "GyroTürk" adını verdikleri hava aracını geliştirmeyi başaran çift, ilk etapta 6 hava aracı üretti.

Bunlardan biri yurt dışına olmak üzere 4'ünü satan Aydemir çifti, seri üretime geçerek sektörde söz sahibi olmak istiyor.

İnönü Üniversitesi tarafından Malatyalı İşadamları Derneği'nin desteğiyle düzenlenen "ROBOCOT Malatya 2018 Bilim Şenliği" kapsamında kente gelen girişimci çift, ürünün meraklıları ve bu alanda çalışmak isteyenlerle tecrübelerini paylaştı.

Aydemir, 2011'de KOSGEB'in Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan faydalandıklarını, 2015'te de "Gyrotürk" projesini başarıyla tamamladıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Ürettiğimiz hava aracını, test aşamalarının tamamlanmasının ardında uçurmaya karar verdik. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak, TC-UGR kuyruk numarasını aldık. Geçen yıl aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzuruna çıktık. Cumhurbaşkanımız 'Tek kişilik olmaz, 2-3 kişiliğini bekliyorum' dedi. GyroTürk'ün motor hariç tüm parçalarını biz üretiyoruz. Seri üretim yapmak için tekno yatırım projemizi hazırladık ve KOSGEB'e sunduk, mayıs ayında proje onaylandıktan sonra seri üretime geçeceğiz. Ayda 10 GyroTürk üretmeyi planlıyoruz."

"Biz daha ucuza satacağız"

GyroTürk'ün herhangi bir piste ihtiyaç duymayacağını bildiren Aydemir, hava aracının tarlaya da inebileceğini söyledi.

Aydemir, havada herhangi bir motor arızası olması durumunda GyroTürk'ün rüzgar gülü mantığıyla çalışacağına ve aşağı inerken pilotun hiçbir şekilde zarar görmeyeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünyanın en güvenli hava aracı. Emniyet Genel Müdürlüğü, belediyeler ve sahil güvenlik kullanmayı planlıyor. Tarım İl Müdürlüğü'nün de bizden talebi var, yukarıdan arazilerin kontrolünü yapabilmek için. Oteller turistlik amaçlı istiyor. Şu ana kadar 6 GyroTürk ürettik, 4'ünü sattık. Yurt dışına ise İsviçreli bir iş adamına sattık. Yurt dışında üretilen gyrocopterler ortalama 90 bin euro'ya satılıyor. Biz çok daha ucuza satacağız. Kullanımını artırmak amacıyla daha ekonomik fiyata satacağız. GyroTürk için yerli malı belgesini de aldık."

Kaynak: AA