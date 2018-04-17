Genç mucitler 2 yılda 40 robot yaptı

Bağcılar Enderun Yetenekli Çocuklar Eğitim Merkezi’nde öğrenciler akademik ve sanat dallarında eğitim alıyor. Bazı öğrenciler ise dallarına göre WISC-R adında bir zeka testinden geçerek merkeze dahil olabiliyor.

Seri üretime aday projeler

Merkezde teknolojiye en büyük katkı sağlayacak bölüm ise tamamen yazılıma dayalı Robotik Bölümü. Bu bölümde eğitim alan genç mucitler 2 yılda 40 adet robotlar üreterek Marmara Üniversitesi Uluslararası Robot Yarışması’nda Robotenis dalında ‘Roboenderun’ projesiyle 3’üncülük ödülü aldı. Özellikle iş kazalarının önüne geçmek adına ürettikleri bir robot ise gelecekte belki de seri üretime geçme potansiyeline sahip.

“Kendi yazılımlarımı yapacağım”

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden olan Neslihan Filiz Turan, hocaları ve arkadaşları ile birlikte eğitim merkezinde robotlar yaptıklarını dile getirerek, “Fikir alışverişlerimiz çok oluyor. Burada robotu bir kişi yapmıyoruz. Hep beraber grupça yapıyoruz. Yazılımı yazmak en az bir ya da iki hafta sürebiliyor. Ben robotik kulübünde çok şey kazandım ve ben biraz zaman sonra kendi yazılımlarımı kendim yazacağım” dedi.

“Büyüyünce robotik ile alakalı iş yapmak istiyorum”

Robotik kulübünde eğitimler alan genç mucitlerden Buğra Yalçın ise 4 yıldır Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’ne geldiğini söyleyerek, “Okulda hiç göremeyeceğimiz dersleri de buralarda alıyoruz. Robotik dersi de bunlardan biri. Geleceğimize de yön veriyor bu dersler. Mesela ben büyüyünce robotik ile alakalı iş yapmak istiyorum. Mekatronik Mühendisi gibi. Geleceğin dili yazılım olacağı için yaşıtlarımın çoğunun yazılım öğrenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“İki yıl yazılım ve mekanik tasarımla uğraştık”

Robotik Bölümü Öğretmeni Berkay Turgay, Enderun Eğitim Merkezi’nin Bağcılar Belediyesi’nin destekleriyle 2012’de açıldığını belirterek, “Burada normal okullarda olmayan çeşitli dersler var. Üstün çocuklara hizmet veriyoruz. Burada çocuklar eğlenerek öğreniyor. Robotik kulübünde aslında birçok robot yaptık. İki sene boyunca sürekli yazılım ve mekanik tasarımla uğraştık. Yarışmaları da takip ettik. Marmara Üniversitesi Uluslararası Robotik Olimpiyatları’nda Robotenis kategorisinde 3’ncü olduk. Robotu yaparken yazılımsal ve mekanik problemler çıktı ancak öğrenciler kendi emekleri ile üstesinden gelebildiler” diye konuştu.

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi

Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle kurulan Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi 3.ve 8. sınıflar arasında okuyan öğrencileri alıyor. Eğitim merkezinde şu anki yaş ortalaması 12 ila 13 yaş arasında. Robotik bölümde çalışmalar yapan genç mucitler, hem oyun hem yarışma hem de iş kazalarını engelleyen robotlar icat etti.

Özellikle robotlarda iş güvenliği en hassas şekilde düşünülmüş ve iş kazasının önüne geçmek adına robot yapımları birinci planda tutulmuş. Genç öğrencilerin bu hassasiyeti de ülkemizde yaşanan iş kazalarının bir nebze de olsa önüne geçilebilmesi gerektiğini gösteriyor.

Kaynak: DHA