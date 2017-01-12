  • 12 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
İstanbul
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.883
    EURO 4.131
  • BIST 78817.68
    ALTIN 149.707
Buradasınız : » » Facebook, yayılan asılsız paylaşımların önüne geçmeye çalışıyor

Facebook, yayılan asılsız paylaşımların önüne geçmeye çalışıyor

Facebook, yeni bir girişimde bulunarak “Facebook Habercilik Projesi”nin tanıtımını yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Facebook, yayılan asılsız paylaşımların önüne geçmeye çalışıyor

Sosyal medya paylaşım sitesi olan Facebook, kendi sitesinde doğruluğundan emin olunmayan yalan paylaşımları engelleyebilmek amacıyla habercilik projesini başlattı.

ABD başkanlık seçimlerinde de internette dolaşan asılsız haberlerin hedefi olarak gösterilen Facebook yaptığı yazılı açıklamada, sosyal paylaşım sitesi üyelerinin fikir ve haberleri paylaşıp tartışmaya büyük ilgi gösterdiğini, bu konuda sağlıklı bir haber ortamı oluşturmanın Facebook’un görevi olduğunu belirtti. 

"İnsanların doğru bilgilendirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğimiz üzerinde çalışacağız"

Simo, "Bugün, Facebook ve basın sektörü arasındaki bağları güçlendirmek için yeni bir program tanıtıyoruz. Haber kuruluşlarıyla ortaklığımızı ileriye taşımak adına yayıncı ve eğitimcilerle yeni ürünlerin geliştirilmesinde iş birliği yaparak dijital çağda insanların doğru bilgilendirilmesine nasıl katkı sağlayabileceğimiz üzerinde çalışacağız.” ifadelerini kullandı.

Facebook Habercilik Projesi'nin üç temel amacı bulunduğuna işaret eden Simo, projenin amaçlarını sosyal ağ için haber ürünlerinin geliştirilmesi, gazetecilere yönelik eğitim ve kullanıcılara yönelik eğitim olarak sıraladı.

Haber ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında yerel basına hedef kitleye ulaşma desteği verileceğine dikkati çeken Simo, kullanıcıların Facebook üzerinden favori basın kuruluşlarına üyeliği konusunda da çalışmalar yapacaklarını söyledi. Simo, Facebook mühendislerinin ev sahipliğinde basın kuruluşlarıyla düzenli olarak toplantılar (hackathon) düzenleneceğini kaydetti.

Etiketler: sosyal medya, facebook habercilik projesi, facebook
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER