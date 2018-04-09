Engellilere gözle bilgisayar kullandıran yazılım geliştirdi

İzmir'de 11. sınıf öğrencisi Mehmet Hamza Erol, ellerini kullanamayan bireylerin bilgisayarı gözleriyle komuta edebilmesine olanak sağlayan düşük maliyetli bir proje geliştirdi.

Erol, 2 senedir TÜBİTAK'ın proje yarışması için araştırma yaptı. Birkaç ülkede geliştirilmiş olan, el ve parmaklarından engelli bireylerin bilgisayar kullanmasına yardımcı gözlükler üzerine çalışmaya karar verdi.

Erol, bu işleve sahip en ucuz gözlüğün 60 dolar olduğunu, daha düşük maliyette bir yazılım geliştirmek için çalışmalara başladığını söyledi.

"Pahalı bir teknoloji. Daha ucuza mal edebileceğimi düşünerek böyle bir proje geliştirdim. En ucuz ürün 60 dolar. O da alttan çekim yapan cihazlar. Benim bu ürünüm hem gözlük takarak hem de yüksek doğruluk oranına sahip olmakla beraber yaklaşık 44 liraya mal oldu."

Engelli bireyler, yazılım sayesinde gözleriyle bilgisayar faresini hareket ettirebilecek.

Erol, yazılımı şöyle anlattı:

"Yılan kamera ile anlık olarak gözün fotoğrafı alınıyor, USB kablo aracılığıyla bilgisayara gönderiliyor. Bilgisayardaki yazılım ile bilgisayar faresinin nereye oynatılacağı belirleniyor. Kısacası gözlerinizle bilgisayar faresini hareket ettirerek bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Bu teknolojiyi ellerini kullanamayan engelli bireyler kullanabilir. Böylelikle fareyi oynatabilir, ekranda gezinebilir."

Erol, TÜBİTAK 49. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ege Bölge Finalleri'nde üçüncülük aldığı projesinin maliyetinin çok düşük olması sebebiyle üretiminin yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Okul Müdürü Orkun Karapostal ise Hamza'nın projesinin çok değerli olduğunu, okul olarak desteklediklerini ve milli takıma girmek isteyen öğrencilerinin, Avusturya'daki bilim festivalinden davet aldığını söyledi.

Kaynak: AA