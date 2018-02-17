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Ege Üniversitesi'nden "yerli tıp cihazı"

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde "yerli biyomedikal sinyal kayıt cihazı" geliştirmek üzere yürütülen çalışma başarıyla sonuçlandı.

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Ege Üniversitesinden &quot;yerli tıp cihazı&quot;

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Engin koordinatörlüğünde yerli tıp cihazları geliştirmek üzere oluşturulan çalışma grubu, öğrencilerin de katılımıyla 8 aylık süre sonunda genel amaçlı biyomedikal sinyal kayıt cihazını geliştirmeyi başardı.

Öncelikle eğitim amaçlı kullanılması planlanan cihaz, ileri etaplarda hastanelerin hizmetine sunulacak.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye'nin, tıp teknolojisi alanındaki ürünlerin yüzde 85'ini ithal ettiğini ifade etti.

"8 kat daha ucuz"

Cihazın bu nedenle çok önemli olduğunu belirten Budak, şunları kaydetti:

"Cihazımızın elektronik-mekanik imalat ve montajı, üniversitemiz teknoparkında yer alan öğretim elemanlarının kurduğu yerli bir şirket tarafından gerçekleştirildi. Teorik tasarım, kalibrasyon, eğitim modülü ve özel sensör tasarımı ise öğrencilerimizin de içerisinde bulunduğu proje grubu tarafından üstlenildi. Ülkemizin dünya ile rekabet edebilmesine katkı sunmak için bu tür yerli ve milli girişimlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Cihazımızın üretim ve pazarlama aşamasında da tamamen kendi öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizin çabası söz konusu."

Cihazla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Mehmet Engin ise "Biz elimizdeki sınırlı imkanlarla cihazımızı rakiplerinden yaklaşık 8 kat daha ucuza imal etmeyi planlıyoruz. Bu konuda ülkemize sağlayacağımız katma değer de bizleri motive ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: yerli, tıp cihazı, Ege Üniversitesi
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