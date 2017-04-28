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Dünya tarihinin en ilginç 20 silahı

İnsanlık, bir diğerini öldürebilmek için tarih boyunca pek çok farklı silah geliştirmiştir; tabancalar, tanklar, çeşitli zehirler, kılıçlar...

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Dünya tarihinin en ilginç 20 silahı

 İşte şeytanın bile aklına kolay kolay gelmeyecek 20 silah...

1. Vespa 150 TAP

Bu Vespa scooter, 1956 yılında Fransız paraşütlü birlikleri için modifiye edilmiştir ve hareket ederken tüfeğin ateşlenmesi düşünülmüştür.

2. Yarasa Bombası

ABD tarafından II. Cihan Harbi`nde tasarlanan ve "Bat Bomb" ismi verilen bu silah, içinde küçük bombalar taşıyan yarasaların bulunduğu 1000 bölmeden oluşmaktaydı.

3. Akustik Kedicik

Soğuk Savaş sırasında, CIA kedilerin kulaklarının içine mikrofon, kafataslarının içine ise radyo alıcıları yerleştirerek Sovyetleri gözlemeyi amaçlamıştı.

4. "Who Me" Koku Bombası

"Who Me", II. Cihan Harbi sırasında ABD tarafından üretilen ve insan dışkısına benzer bir koku salan silahtı.

5. Ruj Pistol

"Ölüm Öpücüğü" adı da verilen ruj görünümlü bu silah, KGB ajanları tarafından suikast gerçekleştirmek amacıyla kullanılmıştı.

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Etiketler: dünyanın en ilginç silahları, silah
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