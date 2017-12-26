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Buradasınız : » » Ankara'da uzaydaki radyasyon ortamına benzer ortam oluşturuldu

Ankara'da uzaydaki radyasyon ortamına benzer ortam oluşturuldu

Türkiye'de uzay teknolojisinde yeni bir adım atıldı. Ankara'da uzay radyasyon testlerinin yapılabileceği bir laboratuvar kuruldu.

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Ankara'da Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun Sarayköy Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Proton Hızlandırıcı Tesisi'nde, Avrupa Uzay Ajansı’nın belirlediği standartlara uygun uzay radyasyon testlerinin yapılabilmesi için çalışmalar başlatıldı. 

Tesiste uzaydaki radyasyon ortamına benzer bir ortam oluşturuldu. Yer Gözlem Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığı’ndan 7 milyon lira destek alındı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi “Saçılmalı Demet Hattı Projesi” için büyük bir adım attı. Bu ve geliştirilecek uzay projeleri ile yurt dışı bağımlılık azaltılacak ve döviz kaybının da önüne geçilecek. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde bu proje ile uzay radyasyonu konusunda uzman da yetiştiriliyor.

Projede şu anda 13 personel görev alıyor.

Kaynak:TRT Haber

Etiketler: uzay teknolojisi, uzay, ankara
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