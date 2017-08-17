  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.525
    EURO 4.142
  • BIST 106825.33
    ALTIN 145.904
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış uydu uzayın yolunu tuttu

3 boyutlu yazıcıyla yapılmış uydu uzayın yolunu tuttu

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUİ) Rus astronotlar, 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış dünyanın ilk uydusunu uzaya gönderdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
3 boyutlu yazıcıyla yapılmış uydu uzayın yolunu tuttu

UUİ'de bulunan Fyodor Yurchikhin ve Sergey Ryazanskiy, istasyondaki 6 saatlik yürüyüşleri sırasında, uzaya toplam 5 nano uydu bıraktı. Kozmonotların bıraktığı uydulardan birinin kılıfı ve pil kutusu 3 boyutlu yazıcıda hazırlandı.

Kozmonotlar, elektronik kısımları normal elektronik aksamdan oluşan uyduyu uzaya göndererek 3 boyutlu yazıcılarda oluşturulan parçaların uzay ortamında nasıl tepki vereceğini gözlemlemeyi amaçlıyor.

Siberya Tomsk Politeknik Üniversitesinde yapılan uyduyla uzaya çok sayıda dilde selam da gönderildi.

Ağırlıkları 4,5 ila 10 kilogram arasında değişen uyduların 5-6 ay yörüngede dönmesi bekleniyor.

Etiketler: 3 boyutlu yazıcıyla yapılmış uydu, uluslararası uzay istasyonu, Rus astronotlar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

BİLİM TEKNOLOJİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER