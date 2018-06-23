12 bin çocuk dijital geleceğe hazır

Habitat Derneği'nin Türkiye Vodafone Vakfı'nın iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında ülkede 12 bin kişi teknolojinin alfabesi olarak nitelendirilen kodlama eğitimi aldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın desteği ile hayata geçirilen "Yarını Kodlayanlar" projesi, dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Projenin üçüncü yılında, içlerinde köy ve beldelerde yaşayanların da olduğu binlerce çocuğa ulaşılarak, Nisan 2019 sonuna kadar toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğun kodlamayla tanıştırılması hedefleniyor.

Çocuklara, gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kodlama eğitimlerinde, çocuklara yönelik geliştirilen temel kodlama programı "Scratch" kullanılıyor. Ayrıca "Nesnelerin İnterneti" (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik "Arduino" eğitimleri de veriliyor.

Geleceğin mesleği: Yazılım

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Türkiye'de gençlerin dijitalleşmelerinin kapasitesini artırmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

10 yıl içerisinde bugün yapılan mesleklerin büyük bölümünün varlığını sürdüremeyeceğini anlatan Hazır, teknolojinin hızla geliştiğini ve buna ayak uydurmak için çaba göstermenin gerekliliğini vurguladı.

Sezai Hazır, gelecek yıllarda yeni mesleklerin hayat bulacağını, yapay zekanın ve robotik sistemlerin yaygınlaştığı mesleklerin popüler hale geleceğini anlattı.

"Kodlama treni" Temmuz'da yola çıkıyor

Küçük yaştaki çocukların kodlama ve analitik düşünme becerilerini kazanması için 5-6 yaşlarında eğitim verilmesi gerektiğini belirten Hazır, şöyle konuştu:

"Gelecekte teknoloji üreten bir toplum olmak istiyorsak yazılım alanında çalışmak ve endüstri 4.0 fırsatını değerlendirmek gerekiyor. Bu çocuklar içinden yazılımcılar, teknoloji üretenler çıkacak. Üniversite bunun için çok geç. Küçük yaşta eğitimleri vereceğiz. Kendi eğitim modülümüzü uyguluyoruz. Kamuya da model ortaya koyuyoruz. Türkiye'de önümüzdeki dönemde kodlama temel bir ders olarak okutulacak. Türkiye'nin kalkınması için çocuklara kodlama öğretme seferberliği başlattık."

Aynı zamanda teknolojinin ilk adımının kodlama olduğunu söyleyen Sezai Hazır, "Şu ana kadar 12 bin çocuğa yüz yüze eğitimler verdik. Bunlara Suriyeli mültecileri de dahil ettik. İnanılmaz pozitif sonuçlar aldık. Kodlama ortak bir dildir. Dijitalleşmenin lisansı kodlamadır. Hedefimiz dünyada imkanı olmayanlara yönelik de uygulamak. Kodlama trenimiz temmuzda yola çıkacak. Köylere ve çeşitli yerlere giderek kodlama eğitimi verecek. Kodlama seferberliği başlattık" dedi.

Kaynak: AA