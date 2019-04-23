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Yaşam

Zeki Müren’den geriye yalnızca şarkılar değil, halılar da kaldı

Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Zeki Müren aynı zamanda bir halı tasarımcısıydı. Zeki Müren imzalı halılar, koleksiyoncular tarafından özenle saklanıyor.

23 Nisan 2019 Salı 10:39 - Son Güncelleme 23 Nisan 2019 Salı 10:48

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