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Türkiye

Yüzme şampiyonasında tepki çeken hareket

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yüzme şampiyonasında, erişkin bir yüzücü bitiş çizgisinde 13 yaşındaki yüzücüyü iterek düşürdü. Sportmenlik dışı hareket büyük tepki çekti.

09 Mayıs 2019 Perşembe 02:03 - Son Güncelleme 09 Mayıs 2019 Perşembe 02:03

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