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08.05.2019 - 16:02
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08.05.2019 - 15:24
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08.05.2019 - 13:59
Dışişlerinden Pakistan'daki terör saldırısına kınama
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Türkiye
1 adımla kent değiştiren mahalle sakinleri 1 dakika arayla iftar yapıyor
Samsun ve Ordu'yu birbirinden adım mesafesinde ayıran yolda karşılıklı oturdukları evlerde mahalle sakinleri 1 dakika arayla oruçlarını açıyor.
08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:15 -
Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 16:15
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