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Türkiye

Çorlu'daki Süleymaniye Camii 498 yıldır ayakta

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Süleymaniye Camii, yıllara meydan okuyor. Tasarımı ve süslemeleriyle dikkat çeken eser, ilçenin simge eserlerin başında yer alıyor.

08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:11 - Son Güncelleme 08 Mayıs 2019 Çarşamba 14:11

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