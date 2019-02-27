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Çok Bulutlu
Yaşam

Yüzme aşkı engel tanımıyor

Engelli ve özel çocuklara yüzmeyi öğreten Dr. Duran Arslan, “Fırsat verilirse bu çocukların yapamayacağı hiçbir şey yok” diyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:38 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:27

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