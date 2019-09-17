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Spor

Yunanistan'daki hentbol maçında Türk bayrağı krizi

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımının Yunanistan takımı PAOK ile oynadığı karşılaşmada Türk bayrağı krizi yaşandı. Karşılaşmada taraftarlar kadın sporculara tükürüp, sahaya yağ fırlattı.

17 Eylül 2019 Salı 12:32 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 12:33

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