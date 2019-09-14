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Spor

Sümeyye Boyacı dünya ikincisi oldu

Son Avrupa şampiyonu Sümeyye Boyacı, Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası 50 metre sırtüstünde dünya ikincisi oldu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 20:56 - Son Güncelleme 14 Eylül 2019 Cumartesi 20:57

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