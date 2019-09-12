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Spor

Dünya Ralli Şampiyonası'nda deneme sürüşleri yapıldı

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) Türkiye Rallisi'nin Marmaris'te gerçekleştirilen 11. ayağı kapsamında shakedown etabı tamamlandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:31 - Son Güncelleme 12 Eylül 2019 Perşembe 15:32

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