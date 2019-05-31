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Yunanistan'da yerel seçimlerin 2'nci turunda yarışacak Türk aday destek bekliyor

Yunanistan'daki yerel seçimlerin 2'nci turu 2 Haziran Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçları özellikle Batı Trakya'daki Yassıköy Belediyesi için büyük önem taşıyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 17:08 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 17:09

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