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31.05.2019 - 16:53
3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti
31.05.2019 - 14:39
RTÜK "atama" haberleriyle ilgili yasal girişim başlatacak
31.05.2019 - 14:15
CHP de avukatlara yeşil pasaport verilmesini istedi
31.05.2019 - 13:50
İçişleri Bakanlığından Tunceli isminin değiştirilmesi kararına soruşturma
31.05.2019 - 11:36
"S-400 tedarik süreci planlandığı şekilde devam ediyor"
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Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı ihlalleri sürüyor
1923 Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna "azınlık" statüsü tanındı. Ancak Yunanistan bu hakları görmezden gelerek Türk azınlığı mağdur ediyor.
31 Mayıs 2019 Cuma 15:36 -
Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 15:36
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