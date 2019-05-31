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Yunanistan'ın Batı Trakya Türk azınlığına karşı ihlalleri sürüyor

1923 Lozan Barış Antlaşması ile Batı Trakya Türk toplumuna "azınlık" statüsü tanındı. Ancak Yunanistan bu hakları görmezden gelerek Türk azınlığı mağdur ediyor.

31 Mayıs 2019 Cuma 15:36 - Son Güncelleme 31 Mayıs 2019 Cuma 15:36

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