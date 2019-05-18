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Türkiye

Yunan hücumbotundan uluslararası sularda taciz

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korveti uluslararası sularda Yunan hücumbotu tarafından taciz edildi.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:49 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 17:49

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