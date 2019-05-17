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Gökgürültülü Sağanak Yağışlı
Türkiye

Otomobil çarpan sokak köpeğinin başında dakikalarca gözyaşı döktü

Adana'da caddeden karşıya geçerken bir otomobilin çarpması sonucu telef olan sokak köpeğini gören kadın, köpeğin yanına uzanarak köpeği okşayıp dakikalarca gözyaşı döktü.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 02:46 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 02:46

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