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YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki kirli işbirliği artarak devam ediyor

YPG PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakma karşılığında Türkiye'de eyleme yönlendiriyor, petrol ticaretinde kullanıyor. DEAŞ ise elindeki yabancı esirleri koz olarak kullanıyor.

13 Şubat 2019 Çarşamba 14:24 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 14:24

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