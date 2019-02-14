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BBC'nin kameramanı Trump mitinginde saldırıya uğradı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Texas eyaletinin El Paso kentinde düzenlenen mitingi sırasında bir Trump destekçisi BBC kameramanına fiziksel şiddette bulundu.

13 Şubat 2019 Çarşamba 10:52 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 11:45

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