TRT Haber

26
Aralık 2018
Çarşamba
Türkiye

YPG/PKK hendekleri gizlemeye çalışıyor

TRT Haber terör mevzilerini görüntüledi. YPG/PKK’lı teröristler Suriye’de kazdıkları hendekleri üzerini kapatarak gizlemeye çalışıyor.

25.12.2018 - 20:08

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER