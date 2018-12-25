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25
Aralık 2018
Salı
Türkiye

Türkiye'nin Afrika açılımı her geçen gün ivme kazanıyor

Türkiye'nin "Afrika Açılımı" 20'nci yılını geride bıraktı. Afrika ülkeleri ile ilişkiler her geçen gün ivme kazanıyor.

25.12.2018 - 11:03

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