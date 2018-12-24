TRT Haber

24
Aralık 2018
Pazartesi
Türkiye

Şile'deki gemiden kurtarılan mürettebat aylardır maaş alamadığını iddia etti

Şile'de karaya oturan gemideki 16 mürettebattan biri de Münir Fanssa'ydı. Suriyeli Münir, 4 aydır emeğinin karşılığını alamadığını iddia etti.

24.12.2018 - 11:06

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