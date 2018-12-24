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24
Aralık 2018
Pazartesi
Türkiye

Atmaca füzesinin deneme atışı başarıyla gerçekleşti

Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıyan Atmaca füzesinin deneme atışları Sinop'ta yapıldı.

24.12.2018 - 11:06

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