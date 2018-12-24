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24.12.2018 - 15:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e doğum günü tebriği
24.12.2018 - 14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de mesele toprak bütünlüğü meselesidir
24.12.2018 - 12:36
"PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisi de bebek katili"
24.12.2018 - 11:15
Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
24.12.2018 - 11:06
Ankara'da 'Bylock' operasyonu: 11 gözaltı
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Atmaca füzesinin deneme atışı başarıyla gerçekleşti
Türkiye’nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıyan Atmaca füzesinin deneme atışları Sinop'ta yapıldı.
24.12.2018 - 11:06
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24.12.2018
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24.12.2018
Dünya
SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi
24.12.2018
Dünya
Endonezya'daki yanardağ havadan görüntülendi
24.12.2018
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Velimeşe bozası Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
23.12.2018
Yaşam
Yardıma muhtaç hayvanlara kendi imkanlarıyla sahip çıkıyorlar
23.12.2018
Dünya
Endonezya'da tsunami faciası: 222 kişi hayatını kaybetti
23.12.2018
Dünya
Fransa'daki gösterilerde şiddetin dozu artıyor
23.12.2018
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23.12.2018
Dünya
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23.12.2018
Türkiye
Şile'deki gemiden kurtarılan mürettebat aylardır maaş alamadığını iddia etti
22.12.2018
Türkiye
Şile'de karaya oturan gemide çekilen görüntülere TRT Haber ulaştı
22.12.2018
Türkiye
Atmaca füzesinin deneme atışı başarıyla gerçekleşti
22.12.2018
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda karşılaştığı dükkan sahibine 15 Temmuz gazisini sordu
22.12.2018
Türkiye
En uzun gecede eller tetikte
22.12.2018
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