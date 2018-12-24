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24
Aralık 2018
Pazartesi
Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan yolda karşılaştığı dükkan sahibine 15 Temmuz gazisini sordu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da bir dükkan sahibiyle sohbet ettiği anların görüntüsünü "Ensarız biz" mesajıyla Twitter'dan paylaştı.

24.12.2018 - 11:06

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