TRT Haber

24
Aralık 2018
Pazartesi
Türkiye

Bursa'da korkutan yangın

Bursa'da bir binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, bina sakinleri ekipler tarafından tahliye edildi.

24.12.2018 - 11:06

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