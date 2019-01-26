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26
Ocak 2019
Cumartesi
Kültür Sanat

Yılmaz Erdoğan yeni filminin vizyon tarihini açıkladı: 1 Şubat

Sinema kanunu TBMM'de kabul edildi, sektör rahat bir nefes aldı.Yılmaz Erdoğan da, yeni filmi 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı” filminin vizyon tarihini 1 Şubat olarak duyurdu.

25 Ocak 2019 Cuma 23:51 - Son Güncelleme 26 Ocak 2019 Cumartesi 00:26

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