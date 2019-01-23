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23.01.2019 - 13:32
Zirve Yayınevi davasında 5 sanığa verilen ceza onandı
23.01.2019 - 12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’ya gitti
23.01.2019 - 12:20
Mustafa Sarıgül CHP'den istifa etti
23.01.2019 - 12:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye ve Malta, AB için kilit önemde
23.01.2019 - 11:58
Davos'ta Türkiye mesajı: Bölgedeki tek istikrarlı ülkeyiz
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Gecekondudan çağdaş bir müzeye
Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Ayaz, eserlerinin sonsuza dek yaşayabileceği, 30 yıllık hayali olan müzeyi kuran bir sanatçı.
23 Ocak 2019 Çarşamba 13:02 -
Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:02
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