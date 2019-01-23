TRT Haber

23
Ocak 2019
Çarşamba
Kültür Sanat

Gecekondudan çağdaş bir müzeye

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden Mustafa Ayaz, eserlerinin sonsuza dek yaşayabileceği, 30 yıllık hayali olan müzeyi kuran bir sanatçı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:02 - Son Güncelleme 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:02

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